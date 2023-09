Festa di San Nicola a Castiglione Olona: il programma

CASTIGLIONE OLONA – Sabato 9 settembre appuntamento a Castiglione Olona con la Festa di San Nicola. Si terrà fra piazza Repubblica, via Volta e via Papa Celestino. L’apertura dell’evento è prevista alle 17, con bancarelle, gnfiabili e giochi per i bambini, truccabimbi con Fefè, ed a partire dalle 19 ci saranno anche food truck, paella del Baffo.

Alle 21 si svolge invece “L’incanto”, asta a scopo benefico ed alle 23 spettacolo pirotecnico. La serata sarà accompagnata dalle musiche dei Groove Old Boys e dai Cool Vibes (Pop Rock Acoustic Duo). Per l’occasione le attività commerciali del rione saranno aperte e parteciperanno alla serata.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: un precedente evento a Castiglione Olona)

08092023