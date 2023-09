LOMAZZO – Incontro con Flavio Caroli sul tema “La grande corsa dell’arte europea. Viaggio nella bellezza da Van Eyck a Kiefer”. Oggi, venerdì 8 settembre alle 21 a Lomazzo, Salone Garibaldi in piazza 4 novembre 2. Partecipazione con registrazione su www.lomazzo.eu oppure mediante il link: https://bit.ly/lomazzo8set23

Flavio Caroli, tra i più noti e stimati critici e storici dell’arte italiani, è ordinario di Storia dell’arte moderna al Politecnico di Milano.

La grande corsa dell’arte europea. Durante una memorabile lezione all’università, il grande maestro Roberto Longhi mise nel proiettore due diapositive, l'”Adamo ed Eva” di Van Eyck e l'”Adamo ed Eva” di Masaccio. Le mostrò un paio di volte agli studenti, poi sentenziò: «L’arte europea comincia così…», senza aggiungere altro. Contemporanee eppure diametralmente opposte, quelle due immagini rivelano la nascita del «pensiero in figura» nel Vecchio Continente nei suoi due ceppi, quello fiammingo, il cui destino è prima di tutto luce, e quello latino, votato alla corporeità e al peso della figura. Da questo ricordo personale, Flavio Caroli prende le mosse per raccontare i capisaldi dell’arte europea. Lo stile è quello di sempre, appassionato e poetico, e a parlare sono le opere stesse, che si inseguono e susseguono in un dialogo ininterrotto, o meglio in una corsa, dove le diverse nazioni sembrano contendersi il primato. Bruegel, Rubens e Rembrandt, Gainsborough e Hogarth, Goya, Delacroix, Monet, Degas, Cézanne, Kandinskij, e oltre. Un viaggio sorprendente che trova la sua conclusione perfetta ai giorni nostri, nell’opera di Kiefer, l’artista che più di altri raccoglie i tratti vincenti dell’arte europea: la potenza tedesca, il futurismo russo, l’eleganza francese, la sapienza italiana. In un’epoca di totale obsolescenza e precarietà, “La grande corsa dell’arte europea” ci ricorda il nostro dovere di gratitudine verso capolavori imprescindibili, che ci fanno sentire un po’ eterni e che «a noi destinati a identificare il senso della vita con la poesia e con la bellezza» regalano gioia e appagamento durevoli.

L’appuntamento rientra nel Festival della cultura “Città di Lomazzo” è una rassegna di eventi e di incontri estivi sui temi delle scienze, dell’arte, della letteratura e dell’attualità.

