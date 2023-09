SARONNO – Serata musicale oggi in centro a Saronno grazie ad Asterix, il locale di via Mazzini dove arrivano i dj Marco Bellini, Marco Dionigi ed Adrian Morrison. Sì, sono proprio quelli dell’ex Alter ego club, discoteca di Verona allora famosissima in tutta Italia. Per Bellini, Dionigi e Morrison è la prima volta a Saronno, saranno presenti con la loro musica dalle 18 e sino attorno a mezzanotte.

Vera istituzione della musica e della movida, l’Alter ego coi suoi resident dj ha dominato la scena per tanti anni sino alle chiusura nel 2019, per un decennio di grandi successi.

(foto da Fb, in alto il dj Marco Bellini; sotto Adrian Morrison)

08092023