SARONNO – Si apre stamattina la seconda giornata di sbaracco a Saronno. Anche quest’anno Confcommercio Ascom Saronno con la collaborazione del Distretto urbano del commercio ha deciso di organizzare l’iniziativa che permette alle attività commerciali di vendere a prezzi particolarmente convenienti i prodotti rimasti in magazzino dall’ultima stagione.

L’iniziativa a debuttato nell’estate 2022 e ha avuto, sia nell’edizione estiva sia in quella invernale, un buon riscontro tra i commercianti e un’ottima partecipazione dei clienti con diverse persone arrivate da fuori città per curiosare tra i banchi esposti. Tra le particolarità dello sbaracco il fatto che spesso i commercianti espongano direttamente la merce all’esterno dell’attività con appendiabiti e tavolini creando anche un’inedita, colorata e animata visione della città.

La visione e l’impegno per lo sbaracco è stata ieri particolarmente visibile in via San Cristoforo dove sono stati realizzati diversi allestimenti ad hoc, come il cortile dello sbaracco, anche se appendiabiti e tavoli per esporre la merce si sono visti anche in corso Italia e via Portici.

Ma quali sono le attività che aderiscono allo sbaracco? Ecco l’elenco aggiornato al momento sono un ventina di diversi settori dall’abbigliamento alle idee regalo.

Temporo Gioielleria – Via S. Cristoforo, 9

La Triestina e Primadonna Collection – Via Portici, 30

United Colors of Benetton – Saronno – Corso Italia, 23

Ottica Stellin – Corso Italia, 56

Emma elettrodomestici – Piazza Riconoscenza, 20

La Bottega delle Idee – Corso Italia, 7

Il Sandalo Equo Solidale – Vicolo S. Marta, 8

LecinciaPet – Via Giuseppe Garibaldi, 8

mperial Fashion Store Saronno – Corso Italia, 48

Audax calzature – Corso Italia, 31

Idexe’ Saronno – Corso Italia, 34

Lavori femminili – Via P.L. Monti, 3

Kigili Saronno – Corso Italia, 11

F.lli Dario Saronno – Via S. Cristoforo, 35

Openspace Saronno Concept Store – Via S. Cristoforo, 32

Jolie Mode – Via S. Cristoforo, 40

Bressan Calzature – Via S. Cristoforo, 43

A.MO.DO Saronno – Piazzetta Schuster, 14

Profumeria Jeunesse – via San Cristoforo, 38

Ceriani Centrotela – Vicolo Pozzetto, 11

Daniela Stilmoda – Via Caduti Liberazione, 42

