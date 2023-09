CESATE / TRADATE – Anche in Prima categoria è stata giocata la prima giornata. Nel girone N oggi sconfitta esterna per l’Sc United, la realtà calcistica nata quando Saronno e Cesate hanno unito le forze: è finita, in trasferta, 2-1 per l’Ossona, all’Union non è bastata la rete dell’ex saronnese Iacovelli.

Nel girone B il Veniano del saronnese mister Daniele Porro ha espugnato, 0-1, il campo del Rovellasca: gol partita di Gualtieri.

Nel girone A l‘anticipo di sabato ha visto la matricola Nuova Abbiate perdere in casa contro l’Union Villa Cassano, 0-1. Oggi Ceresium-Lonate Ceppino 1-1, Luino-Fc Tradate 0-1 con gol partita di Lauri dopo 25 minuti della ripresa.

(foto archivio: Orazio Iacovelli, bomber del Sc United, a segno anche questo pomeriggio)

