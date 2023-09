GALLARATE – Agguato nel Varesotto per gli ultras del Pavia: sabato alla fine dlel’anticipo giocato dalla loro squadra, per il campionato di Eccellenza, allo stadio di Gallarate contro la Sestese sono stati aggrediti da un gruppo di persone incappucciate ed armate di bastoni.

Il fatto è accaduto nella notte, attorno alle 22.30: la gara con la Sestese (vittoria dei locali per 3-0) era appena finita. Lo stadio “Atleti azzurri d’Italia” di Gallarate si trova in periferia e nel parcheggio sono spuntati gli incappucciati, una decina, che hanno malmenato i suppoter pavesi: alcuni hanno avuto bisogno di cure mediche e sono finiti all’ospedale, nessuno comunque è in gravi condizioni.

Per la prima giornata di Eccellenza ieri sono stati giocati tre anticipi: Caronnese-Calvairate 2-2, Sestese-Pavia 3-0 e Meda-Verbano 1-2.

(foto archivio: tifosi del Pavia al seguito della squadra)

10092023