Calcio Eccellenza, Fbc Saronno-Vergiatese, l’allenatore Rovreda: “c’è ancora da lavorare”

SARONNO- Prima sconfitta stagionale per la Vergiatese sul campo della neopromossa Fbc Saronno per un risultato di 3 a 0. Nonostante un buon primo tempo disputato dalla squadra di Vergiate, nella seconda parte di gara è calata molto non riuscendo ad arrivare mai a creare pericoli alla porta avversaria, infatti Rovrena, allenatore della Vergiatese, ha affermato: “Innanzitutto faccio i complimenti al Saronno, noi abbiamo retto bene il primo tempo, ma il secondo tempo non siamo entrati in campo, c’è ancora da lavorare”.

Fbc Saronno-Vergiatese 3-0

FBC SARONNO: Vinci, Bruzzone, Bello, Lofoco (38’ st Rudi), Torriani, Baldan, Proserpio (17’ st Sardo), Di Noto, Sassella; Artaria (32’ st Citterio), Sala. A disposizione Bertolotti, Bredice, Malinverno, Martini, Pozzi, Hassan. All. Tricarico.

VERGIATESE: Menegon, Casagrande, Lucarino, Sandrini (36’ st Dellavedova); Njemi (26’ st Kasaka), Provasio, Dal Santo, Marin (40’ st Cornelli), Iovine (26’ st. Caricati), Franzese, Mammetti. A disposizione Pancini, Zecchini, De Angelis, Ritondale, Candura. All. Rovrena.

Arbitro Paris di Bergamo (Lufi di Lodi e Mucciante di Milano).

Marcatori: 19’ st Sala (S), 24’ st Sassella (S), 45’ st Citterio (S).

Note – Spettatori 200 circa. Angoli 7-1 Saronno. Ammoniti Dal Santo, Lofoco, Rudi, Casagrande. Recupero 2’-5’.