Calcio Eccellenza, Fbc Saronno-Vergiatese, parla Tricarico: “I ragazzi sono stati bravi”

SARONNO- Prima vittoria stagionale dell’Fbc Saronno in casa contro la Vergiatese, con il risultato di 3 a 0. Dopo un primo tempo molto combattuto ed equilibrato, nella seconda frazione di gioco la squadra di casa si è imposta senza lasciare nemmeno un occasione agli ospiti e, infatti, l’allenatore Danilo Tricarico parla con grande chiarezza non nascondendo la soddisfazione: “Tutto molto bene, può sembrare un risultato facile, in realtà non è stato così. Il primo tempo è stato combattuto, noi abbiamo fatto ciò che abbiamo preparato e, poi, quando si sono abbassati i ritmi e c’è stato qualche spazio in più, i ragazzi sono stati bravi a sfruttarlo”.



Prosegue Tricarico: “Le prime giornate sono sempre molto insidiose, basta vedere i risultati di ieri, però un po’ di preoccupazione l’avevamo”.

Fbc Saronno-Vergiatese 3-0

FBC SARONNO: Vinci, Bruzzone, Bello, Lofoco (38’ st Rudi), Torriani, Baldan, Proserpio (17’ st Sardo), Di Noto, Sassella; Artaria (32’ st Citterio), Sala. A disposizione Bertolotti, Bredice, Malinverno, Martini, Pozzi, Hassan. All. Tricarico.

VERGIATESE: Menegon, Casagrande, Lucarino, Sandrini (36’ st Dellavedova); Njemi (26’ st Kasaka), Provasio, Dal Santo, Marin (40’ st Cornelli), Iovine (26’ st. Caricati), Franzese, Mammetti. A disposizione Pancini, Zecchini, De Angelis, Ritondale, Candura. All. Rovrena.

Arbitro Paris di Bergamo (Lufi di Lodi e Mucciante di Milano).

Marcatori: 19’ st Sala (S), 24’ st Sassella (S), 45’ st Citterio (S).

Note – Spettatori 200 circa. Angoli 7-1 Saronno. Ammoniti Dal Santo, Lofoco, Rudi, Casagrande. Recupero 2’-5’.