SARONNO – Nella serata di ieri, domenica 10 settembre, in concomitanza con l’iniziativa “Sport al centro”, l’auditorium Aldo Moro ha ospitato la conferenza stampa con cui la società sportiva Asd Pallavolo Saronno ha presentato alla cittadinanza la stagione 2023-2024.

A dare il benvenuto ai presenti è stato il presidente Roberto Munk, che ha sottolineato quanto la società abbia raggiunto discreti risultati dal lontano 2006 ad oggi e quanto sia stato fondamentale, in questo processo, il costante lavoro di atleti, allenatori e dirigenti. Il ringraziamento del presidente è stato rivolto anche all’amministrazione comunale e al rapporto instaurato con essa, come ha evidenziato anche nel suo intervento il Sindaco Airoldi: “C’è una sinergia di intenti tra l’amministrazione e l’Asd Saronno”.

Nel corso della serata sono intervenuti anche il rappresentate del settore femminile, Massimo Viganò, e il rappresentate di quello maschile, nonché allenatore della serie B, Luca Chiofalo, che ci ha tenuto a ribadire il primo obiettivo dell’intera Pallavolo Saronno, ovvero togliere i ragazzi dalla strada e offrire loro un luogo pieno di regole positive dove poter crescere come persone e come atleti, puntando sempre più in alto. Il coach ha parlato anche di come uno degli impegni futuri sia quello di incrementare la presenza della società nelle scuole, anche attraverso i camp (attualmente già organizzati a inizio e a fine stagione).

Intervenuto anche Davide Bagatin, team manager, che ha illustrato la rinnovata squadra di serie B, arricchita da nove nuovi elementi che rendono il team un giusto mix tra esperienza e nuove leve. Bagatin ha anche spiegato cosa ha in serbo la nuova stagione:” Il nostro girone A della serie B torna ad essere un girone nazionale, quest’anno infatti torniamo ad essere coinvolti con Piemonte e Liguria, quindi anche con tipi di pallavolo differente che rendono la sfida stimolante. Inoltre anche l’elite della provincia di Varese si è spostata in questo girone. Gli stimoli sono grandi, ma sono sicuro che saremo all’altezza”. L’esordio casalingo per la serie B sarà il 14 ottobre contro la squadra torinese del Volley Parella, che ha lanciato giocatori a livello nazionale e internazionale, mentre la prima partita è programmata per il 7 ottobre a Malnate contro gli Yaka.

Presentato poi lo staff di Chiofalo, costituito dal giovane allenatore Riccardo Ballabio, responsabile dell’aspetto tecnico e tattico, dal fisioterapista Davide Cattaneo e dal preparatore atletico ed ex giocatore Claudio Gaggini, attualmente fermo per infortunio. Durante la conferenza ha preso la parola anche il capitano della squadra, Federico Fontana, che ha potuto elencare e presentare i componenti del team.

La conferenza è stata l’occasione anche per mettere a fuoco la questione PalaDozio, sollevata in particolare da Bagatin:”Due stagioni fa abbiamo conquistato una promozione in A3 per la seconda volta nella nostra storia. Ciò che ci manca è il poter portare a Saronno la serie A anche materialmente, ma chiedo all’amministrazione di sostenerci, speriamo che i lavori al Dozio siano solo un tassello dei tanti”. A tal proposito l’assessore Musarò sembra aver, in parte, attenuato i dubbi riguardanti il problema, assicurando la riqualificazione del palazzetto a partire dai lavori sugli spogliatoi. Nonostante ciò rimarrebbe l’incognita per una possibile promozione della squadra in A3: se la Pallavolo Saronno dovesse avanzare di grado, il PalaDozio non risulterebbe essere più a norma, secondo il regolamento, e perciò la squadra sarebbe costretta a giocare fuori dai confini saronnesi. Attualmente l’assessore allo sport ritiene che non ci siano i fondi necessari per erigere un nuovo edificio, o per rendere a norma il vecchio, a causa delle ingenti spese comunali sostenute per far fronte ai danni della grandine.

