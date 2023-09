LAZZATE – Torna la Sagra della patata di Lazzate, giunta alla diciottesima edizione: si terrà a fine mese ed ora è stato presentato il programma. L’evento è come sempre promosso da Amministrazione comunale con l’associazione “Borgo in festa”, e si svilupperà da giovedì 21 a domenica 24 settembre in piazza Giovanni XXIII.

Date e orari

Il sabato (dalle 10.30 alle 23) e la domenica (dalle 9 alle 23) si saranno i mercatini “Sapori d’autunno”, previsti tutte le sere dalle 21.30 spettacoli musicali nella tensostruttura. Ma ovviamente sarà la parte “culinaria” a farla da protagonista con cucina a base di patate ogni sera dalle 19; sabato e domenica anche a pranzo dalle 12. Previsto servizio ai tavoli con posti al coperto, e niente code alle casse; prenotazione non obbligatoria.

