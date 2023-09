CARONNO PERTUSELLA – “Le nostre under 15 guadagnano nel weekend il pass per le finali scudetto di categoria, battendo nel triangolare Porta Mortara 4-1 e Pianoro 18-8“: a riepilogare i risultati dello scorso weekend i responsabili della Rheavendora Caronno, decisamente soddisfatti per il traguardo raggiunto dalla propria formazione giovanile.

Ormai da diverse stagioni il “vivaio” della compagine caronnese non manca di dare soddisfazioni a dirigenti e tifosi della Rheanvendors con le formazioni del Caronno che sbitualmente si confermano ai vertici delle loro categorie di appartenenza, in ambito regionale ed anche nazionale.

(foto: la formazione U15 della Rheavendors Caronno, che è approdata alle finali scudetto di categoria per la stagione 2023)

12092023