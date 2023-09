TRADATE – Si è conclusa la 36′ edizione della “Fiera zootecnica città di Tradate”, che si è svolta lo scorso fine settimana: “E’ stata una grande festa che ha visto la partecipazione attiva del nostro gruppo comunale è ricordano i responsabili del Gruppo locale di protezione civile, che ha fornito supporto ai promotori del Comune – Abbiamo incontrato tantissima gente, abbiamo avuto modo di far conosce il nostro gruppo, abbiamo fatto avvicinare anche i bambini al gruppo di volontariato”.

Proseguono dalla Prociv: “I loro sorrisi e la loro spontaneità ci ha fatto acquisire e rafforzare sempre di più la nostra volontà di esprimerci per la cittadinanza. Viva la Protezione civile, viva il gruppo Protezione civile di Tradate”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: il taglio del nastro della edizione 2023 della Fiera zootecnica di Tradate)

12092023