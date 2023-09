CESATE – Tre incontri di degustazione vini a Cesate: la biblioteca di Cesate ripropone le serate di degustazione vini, valorizzate dalle esperte parole del sommelier Luca Dimo, il tutto come sempre in un’atmosfera accogliente e coinvolgente.

Il corso ci permetterà di percorrere un itinerario di conoscenza in cui verranno spiegati tutti i segreti della degustazione dei vini, partendo dall’anatomia dei sensi, per affrontare le diverse tecniche di degustazione e di vinificazione e imparare così a valutare e descrivere i diversi tipi di vini. Gli incontri si terranno in biblioteca via Piave 5 alle 20.30 martedì 26 settembre (Pinot nero), martedì 24 ottobre (Sangiovese), martedì 28 novembre (Amarone).

E’ possibile iscriversi all’intero ciclo o a un singolo incontro, prenota subito il tuo posto con una telefonata o una mail; telefono 029940148, email: [email protected].

