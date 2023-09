SARONNO – Traffico in tilt e città paralizzata stamattina mercoledì 13 settembre a Saronno per un’auto bloccata sul cavalcavia di via Volonterio. Al momento i contorni della vicenda non sono ancora noti ma la certezza è che dopo le 8 la donna ha messo la propria auto di traverso sulla sommità del cavalcavia di via Volonterio e non si è più spostata.

A nulla sono falsi i colpi di clacson e le proteste degli altri automobilisti. La Lancia Y è rimasta parcheggiata in mezzo alla strada ostruendo il passaggio. Si tratterebbe di un’azione di protesta. Sul posto è accorsa la polizia locale del comando di Saronno che si è occupata per prima cosa di chiudere il passaggio al cavalcavia con percorsi alternativi per gli automobilisti. Inevitabile il formarsi di lunghe code verso Gerenzano ma anche verso il Prealpi. Se poi si pensa che oggi è giorno di mercato e che la zona è proprio una delle principali per l’accesso agli stand è facile capire quanto sia critica la situazione.

La zona in cui si trova la vettura è stata chiusa al traffico. La donna una cinquantenne è chiusa nell’abitacolo. Sul posto anche un’automedica, un’ambulanza oltre alle pattuglie della polizia locale e dei carabinieri.

Seguono aggiornamenti.

