UBOLDO – Domenica prossima, 17 settembre, l’inaugurazione della nuova sede dell’associazione Sos Uboldo, che svolge sul territorio attività di soccorso sanitario in emergenza urgenza, trasporti da e per strutture ospedaliere di pazienti non autosufficienti, trasferimenti intra ospedalieri, trasporto dializzati e assistenza sanitaria a manifestazioni sportive, gare, feste.

Il programma

Per il taglio del nastro l’appuntamento è previsto alle 10.15 in piazza degli Alpini ad Uboldo. Prologo alle 9 la messa e poi corteo sino alla sese; nel pomeriggio alle 15 la possibilità di salire a bordo dei mezzi del Sos, alle 15.30 il truccabimbi.

Per richieste o prenotazioni dei servizi erogati da Sos Uboldo è possibile chiamare il numero 0296788028 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

13092023