SARONNO – Grandi novità in arrivo per il comitato Cri di Saronno. Il prossimo sabato, 16 settembre, dalle 16 verrà infatti inaugurata la nuova ambulanza, che sarà immediatamente operativa nel servizio di emergenza – urgenza sul territorio.

“Siamo molto contenti di poter finalmente inserire una nuova ambulanza nel nostro parco veicoli – commenta il presidente Orlando Chiariello – e ci teniamo a ringraziare calorosamente la popolazione che ha contribuito all’acquisto con le donazioni”. Il ringraziamento sarà costantemente perpetrato dalla scritta “Grazie al contributo della popolazione” inciso sul mezzo stesso.

L’appuntamento è dunque per sabato prossimo in sede Cri (ingresso da via Marconi): dopo il taglio del nastro e la benedizione del mezzo, seguirà un piccolo rinfresco durante il quale sarà anche possibile conoscere tutte le attività svolte e, per chi lo desiderasse, avvicinarsi al Comitato.

Il comitato saronnese aprirà inoltre le porte ai nuovi volontari: a partire da 18 settembre inizierà un nuovo corso di accesso per diventare Volontari di Croce Rossa Italiana. Tutte le informazioni possono essere reperite sul sito www.gaia.cri oppure scrivendo una mail all’indirizzo [email protected].

Vi aspettiamo numerosi!