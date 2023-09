SARONNO – “Dopo la prima uscita che ha avuto successo con numerosi cittadini che hanno firmato e sottoscritto torna la petizione a sostegno della legge sul salario minimo“. Inizia così la nota di M5s Saronno che annuncia un nuovo appuntamento domani domenica 17 settembre su “un tema molto sentito dall’opinione pubblica e che darebbe la possibilità di vivere in modo dignitoso a quei lavoratori che pur lavorando non riescono ad arrivare a fine mese anche a fronte del carovita sempre più pesante a cui il governo non riesce a trovare soluzioni idonee non mantenendo le promesse elettorali fatte in campagna elettorale”.

Da queste considerazioni e una campagna nazionale l’appuntamento: “Domenica 17 settembre saremo presenti in piazza Libertà dalle 10 alle 13 con coerenza e in continuità con una battaglia di dignità e affianco a chi è in difficoltà. Nessuno deve rimanere indietro”.”.

