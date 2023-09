SARONNO – Non è passata inosservata la presenza a Saronno dell’urban explorer e giornalista Piero Armenti che ha colto al volo l’opportunità di conoscere la città degli amaretti dopo la presentazione del suo nuovo programma “Il mio viaggio a New York” al via su Mediaset Infinity dal 18 settembre, realizzato dalla società Quadrio e prodotto da Carola Cavalli.

Proprio il giorno prima si è tenuta a Milano la presentazione e party di produzione al quale era ospite il regista e produttore saronnese Luciano Silighini Garagnani accompagnato dall’attore Simone Passero e dall’attrice saronnese Anna Galoppo. “Cerchiamo in ogni occasione possibile di promuovere la città di Saronno cercando di farla conoscere agli addetti ai lavori del mondo dello spettacolo” dichiara Silighini “Quadrio è mia partner artistica da decenni e con Carola Cavalli ci lega un solido rapporto professionale e di amicizia, sono loro infatti ad aver curato la post produzione delle pellicole biografiche che abbiamo girato a Saronno per Primevideo. Il nuovo programma di Piero Armenti è una rocambolesca avventura alla scoperta di luoghi inediti e magici della grande mela e spero che la sua visita a Saronno sia preludio di qualche idea nuova magari da realizzare in città”. Continua il regista “Saronno ha bisogno di vetrine sempre più ampie per far conoscere le sue bellezze e il marketing territoriale che stiamo facendo collaborando con una amministrazione finalmente ricettiva e parte integrante di questo percorso,sono la via migliore per portare cultura e divulgazione in città”.

Conclude Silighini dando appuntamento al 18 settembre per la prima puntata de “Il mio viaggio a New York” condotto da Piero Armenti e realizzato da Quadrio di Carola Cavalli.

(foto: Luciano Silighini con Piero Armenti, Anna Galoppo, Simone Passero, il fotografo Dario Raimondi e la produttrice Carola Cavalli alla presentazione di “Il mio viaggio a New York” tenuta nei giorni scorsi a Milano)

