SOLARO – Dall’edizione 2023 il Comune di Solaro aderisce ad Expo Brianza, un appuntamento rivolto a tutte le attività produttive della Brianza e non, una grande opportunità per far conoscere, pubblicizzare e vendere i propri prodotti. L’evento è in programma dal 23 settembre al primo ottobre, nell’area esposizioni sulla Strada Nazionale dei Giovi a Bovisio Masciago, ed è stato presentato ufficialmente giovedì 14 settembre al Parco delle Groane.



Si tratta di una grande fiera campionaria che può contare su 6 mila metri quadrati di esposizione, 212 stand interni, spazi espositivi esterni e nel 2019 c’erano oltre 130 espositori provenienti anche da fuori regione (Piemonte, Umbria, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia). L’ingresso è gratuito e ogni anno arrivano 40-50mila visitatori. Del comitato organizzatore fanno parte altri 9 Comuni oltre a Solaro (Barlassina, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Lazzate, Limbiate, Seveso, Solaro, Varedo) e tre associazioni di categoria (Cna, Confcommercio Seveso e Unione Artigiani Milano e Monza Brianza). Oltre alle esposizioni, è previsto un ricco programma di eventi (in allegato), compresi la serata inaugurale di sabato 23, numerosi concerti, l’edizione 2023 di Expo Talent come vetrina per il talento nel canto e nella musica per ragazzi e ragazze delle scuole di musica locali e non, il Parco Groane Day con il mercatino a km0 delle aziende agricole, la passeggiata in Rosa ed infine la cerimonia di chiusura di domenica primo ottobre. Per la prima volta dunque Solaro farà parte di questo importante network di Comuni ed aziende, un’occasione per le realtà del territorio di conoscere e farsi conoscere. Il tessuto solarese è composto da realtà storiche, radicate, importanti per l’occupazione: sono quasi trecento le attività artigianali registrate, più di cento quelle produttive, oltre 250 commerciali e numerose altre tra imprese agricole, edili e dei servizi. Esistono anche realtà con una grande storia, con più di quarant’anni di lavoro alle spalle. Veri esempi di attenzione al territorio e di eccellenze produttive, da mettere in mostra attraverso questa ed altre iniziative.

La convenzione triennale stipulata dal Comune di Solaro con l’organizzazione permette un accesso agevolato agli stand espositivi da parte delle aziende del territorio.



Dice la sindaca di Solaro, Nilde Moretti: “Quando ci è stato proposto non abbiamo esitato perché sappiamo quanto sia importante dare quante più possibilità alle aziende ed ai commercianti di sviluppare i loro marchi, prodotti e attività. Come tutti, conosciamo la forza di Expo Brianza, una fiera che in quarant’anni ha saputo crescere, evolversi e aprirsi al mondo dell’innovazione senza dimenticare la tradizione del tessuto produttivo locale. Come Amministrazione comunale riteniamo che la possibilità di partecipare all’evento sia un’occasione per mettere in vetrina tutte queste attività, stringendo nuovi rapporti d’affari con le realtà del territorio e raccogliendo nuovi contatti per espandere, consolidare o radicare il mercato locale e nazionale. Ringraziando per l’occasione, invito tutti i cittadini di Solaro a visitare gli stand di Expo Brianza per scoprire quanto di bello e di meglio possa offrire il nostro territorio”.

16092023



Davide Panetti, consigliere comunale con delega al Commercio: «Confidando nella ricaduta positiva generata da un simile evento così importante per il territorio, come dimostrato in tutti questi anni, l’idea di aderire ad EXPO BRIANZA è parsa da subito un’importante occasione per agevolare, assistere e favorire il nostro tessuto produttivo, artigianale e commerciale. Ci proponiamo negli anni di intensificare questa collaborazione e di accrescerla. Il fatto poi che una delle basi strategiche della manifestazione sia il Parco delle Groane, con sede proprio a Solaro, ci permette di giocare in casa e di proporci come partner anche per le future edizioni».