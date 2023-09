Calcio Eccellenza, un super Scapinello stende l’Fbc Saronno a Solbiate

SOLBIATE- Nella 2′ giornata del campionato di Eccellenza, nel girone A, l’Fbc Saronno è ospite sul campo della Solbiatese. Il match, nonostante il risultato dica il contrario, è molto combattuto con il Saronno che gioca un ottimo calcio e ha spesso occasioni da goal, mentre la Solbiatese attende l’errore avversario per ripartire in contropiede e sorprendere gli avversari. La partita termina sul risultato di 5 a 2 in favore dei padroni di casa.



Nel primo tempo parte bene la Solbiatese, che al 6′ si porta avanti con il filtrante di Scapinello che pesca Milani in corsa, il quale a tu per tu con Vinci non sbaglia e fa 1 a 0. Al 14′ arriva il raddoppio dei padroni di casa con l’imbucata centrale di Pedrabissi che scatta verso la porta e realizza il 2 a 0. L’Fbc Saronno, però, non si disunisce e continua a proporre il proprio gioco, creando molte occasioni da rete. Al 36′ occasione ghiotta per gli ospiti con Artaria, che dopo la respinta di Russo sul tiro di Sassella, si trova a un passo dal goal, ma sbaglia clamorosamente. Al 45′ accorcia le distanze la squadra di Tricarico con la rete di Sassella che insacca dopo un’iniziale respinta di Russo.

Nella seconda frazione di gioco, il Saronno parte molto bene alla ricerca del pari, che arriva al 74′ su un calcio di rigore guadagnato da Sala, sul quale si presenta il capitano Bello, il quale calcia all’angolino destro e rimette tutto in equilibrio. Il vantaggio, però, dura molto poco, infatti al 79′ Scapinello tira fuori dal cilindro una punizione magistrale che riporta la Solbiatese avanti. All’83’ allunga la squadra di Domenicali con il goal di Pandiani da poco fuori l’area di rigore. Infine, all’88’ dilaga la Solbiatese con la doppietta personale di Scapinello che lascia sul posto Lofoco e spiazza il subentrato Bertolotti.

