SARONNO – A margine del Parking day di ieri “ci sentiamo di ringraziare l’amministrazione comunale per la bella iniziativa che avuto lo scopo,riuscito,di portare vitalità in una zona di Saronno poco frequentata e sopratutto che ancora una volta ha dimostrato le grandi potenzialità che ha la città di Saronno dal punto di vista culturale”. Lo dice Luciano Silighini Garagnani, regista e produttore, saronnese d’azione, parlando in qualità di presidente della Saronno film commission.

Prosegue Silighini: “Il fare cultura e socialità sono le grandi chiavi per aprire la nostra città al mondo e siamo felici nel nostro piccolo di avere portato un contributo per riempire questi angoli saronnesi. Abbiamo allestito uno spazio dando la possibilità ai cittadini di sperimentarsi in un vero provino raccontando i loro sogni ed esperienze,mettendosi in gioco recitando e sicuramente qualche volto visto oggi farà parte delle prossime nostre produzioni che avranno come sempre Saronno punto focale. Il nostro progetto di fare divulgazione culturale e marketing territoriale col cinema continua e ringraziamo tutta la giunta e il sindaco per il grande contributo in questa direzione e nello specifico complimenti all’assessore Francesca Pozzoli che oggi è stata vicina alle tante realtà presenti al Parking day ascoltando suggerimenti e mettendosi totalmente a disposizione dei partecipanti. Una vera esponente della politica del fare”.

18092023