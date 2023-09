SARONNO – Sabato 23 settembre e domenica 24 settembre, alle 20.45 e alle 15.30, il palco del Giuditta Pasta aprirà il sipario con Sogni, il nuovo spettacolo dei Legnanesi.

Teresa, Mabilia e il Giovanni riabbracceranno il pubblico saronnese per trascorrere due ore spensierate in una commedia ricca di esilaranti equivoci e reazioni a catena, tra tradizione e novità grazie al nuovo testo scritto a quattro mani da Antonio Provasio e Mitia Del Brocco.

La nuova storia della Famiglia Colombo prende il via nel cortile, dove Mabilia irrompe con un elegantissimo completo da padel – è sempre al passo con le tendenze del momento! – reduce da una partita insieme a Carmela. Finalmente la fortuna entra nella vita della famiglia Colombo attraverso l’incontro con il figlio di una delle famiglie più potenti d’Italia. Mabilia è a un passo dalla realizzazione del sogno della sua vita, basterà solo che i genitori si fingano per poche ore ciò che non sono mai stati: ricchi e potenti! Sarà fingendosi imprenditori di fama e successo che la famiglia Colombo potrà conoscere i futuri consuoceri in una location inusuale e sorprendente come uno stadio di calcio. Sulle note di “Un amore così grande”, i colori calcistici del cuore nerazzurri di papà Giovanni si scontrano così, costretto per amore della figlia Mabilia, con quelli antagonisti bianconeri della famiglia dei potenziali consuoceri. Ed è proprio in questa cornice che le due famiglie dovranno trovare un accordo: o realizzare i sogni monetari di una e i sogni di gloria e ricchezza dell’altra, oppure deludere i sogni economici di una per accrescere la dignità ed il rispetto dell’altra. Scendere a compromessi pur di conquistare il principe azzurro, o apprezzare, giorno dopo giorno, una meno appariscente ma più vera e solida ricchezza interiore come quella del Giovanni? Ed è qui che la Teresa di Provasio metterà da parte per un momento battute e schermaglie quotidiane e si lascerà andare a ricordi romantici del loro fidanzamento.

Cosa decideranno? Lo scoprirete in teatro assistendo al nuovissimo e scoppiettante spettacolo de I Legnanesi: c’è tanta voglia di ridere e sognare, di trascorrere due ore spensierate insieme alla Famiglia Colombo, agli altri personaggi del cortile I Legnanesi, ancora una volta, vi stupiranno con uno spettacolo pieno di ritmo, risate e tradizione, ricordando agli spettatori che “i sogni se ne fregano del tempo, restano al mare anche quando piove” e sognare non costa niente, fa vivere meglio!

SABATO 23 SETTEMBRE 2023 | ore 20.45

DOMENICA 24 SETTEMBRE 2023 | ore 15.30

I Legnanesi in

𝗦𝗢𝗚𝗡𝗜

regia Antonio Provasio

testi Antonio Provasio, Mitia Del Brocco

scenografie, costumi Enrico Dalceri

direttore artistico Sandra Musazzi

direttore di Produzione Enrico Barlocco

una produzione Chi.Te.Ma

Orari di biglietteria: mercoledì e sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30 | venerdì dalle 14.30 alle 17.30

POSTO UNICO € 39.60

