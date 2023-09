CESANO MADERNO – Un weekend di eventi, quello appena trascorso, contraddistinto dalla grande partecipazione. Oltre 400 persone a Palazzo Arese Borromeo per Ville Aperte in Brianza tra visite guidate ed eventi. Particolarmente apprezzate le visite al “Palazzo Svelato”, con percorsi nelle sale non restaurate del Palazzo.

E mentre a Milano, a Palazzo Marino, il sindaco Gianpiero Bocca ha partecipato alla presentazione della Mostra “Rinascita” (in esposizione a Palazzo Arese Borromeo fino al 1 ottobre), la mostra “vent’anni di una grande storia”, il Concerto dell’Orchestra ed Ensemble giovanili del Campus dell’associazione Pro musica aps e l’appuntamento con la musica classica nella “Dolce malinconia del crepuscolo” (concerto della Formazione cameristica del Conservatorio di Como) hanno fatto registrare il tutto esaurito.

Tantissima partecipazione anche all’auditorium Paolo e Davide Disarò ed all’oratorio dei Santi Angeli Custodi per la mostra del “Premio di pittura 2023″, visitabile fino al 1 ottobre e per la quale Poste Italiane ha anche reso disponibile uno speciale annullo filatelico. Spazio al divertimento per i più piccoli con “A spasso nella mitologia”, percorso di racconti animati per famiglie alla scoperta della storia dei personaggi delle statue del Giardino Borromeo. Grande emozione, infine, per l’iniziativa “Senso Comune”, organizzata in collaborazione con la rete Tiki Taka.

Al via anche il corso di formazione per politici e amministratori di enti locali curato da Upel, Unione provinciale enti locali, nell’ambito del programma del Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo, con oltre 100 partecipanti.

La città di Cesano Maderno aspetta i visitatori anche nel prossimo weekend di Ville Aperte in Brianza, sabato 23 e domenica 24.

19092023