SARONNO – “Non abbiamo più parole”: è questo il laconico commento della società Pallavolo Saronno che accompagnano il video che mostra la situazione nella struttura ieri pomeriggio alle 18 durante il temporale che si è abbattuto sulla città.

Ed effettivamente il video lascia senza parole: si vedono cascate d’acqua che scendono lungo il muro perimetrale della zona volley dello stabile veri e propri fiumi d’acqua che arrivano anche dalla porta antipanico.

Il video ha iniziato a girare via whatsapp ieri sera sui telefonini di atleti e genitori ma anche di semplici cittadini. Dei problemi del Paladozio si era parlato solo in occasione delle piogge di fine agosto con una nota del Comune in cui l’accento era posto sui problemi della parte d’atletica: “Gravemente compromessa la datata copertura piana in guaina del corpo est del Pala Dozio – si leggeva – che ha causato l’allagamento della sottostante pista di atletica indoor realizzata un anno fa. In quell’occasione è stato realizzato un nuovo marciapiede perimetrale esterno verso lo stadio Colombo Gianetti e revisionate le vetrate e le porte di sicurezza sullo stesso lato, interventi che hanno opportunamente impedito l’entrata dell’acqua dagli spazi sportivi esterni, limitando drasticamente il danno subito a causa della condizione in copertura. Tale situazione non ha comunque influito sullo svolgimento dei due campus presenti al Paladozio e allo stadio, dato che le attività indoor hanno avuto luogo in sicurezza nell’area dei campi di pallavolo“.

Circola anche un secondo video con i danni che risalgono alle piogge estive, con tanti di pannelli del controsoffitto crollati perché zuppi d’acqua.

E del resto già nella serata di ieri le immagini della pista d’atletica allagata con gli atleti dell’Osa all’opera con secchi, spazzoloni e aspirapolvere per riuscire ad asciugarla ha creato grande clamore in città.

