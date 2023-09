SOLARO – Oltre cinquanta persone hanno approfittato delle visite guidate nell’ex Polveriera di Solaro, sede del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, in via Polveriera, nell’ambito della manifestazione “Ville aperte in Brianza”. Accompagnati dalle Gev, le guardie ecologiche volontarie, bambini, giovani e adulti hanno ascoltato le spiegazioni sulla storia della Polveriera oltre che su flora e fauna presenti in questo angolo incontaminato di Parco. La visita con il maggior numero di partecipanti è stato la domenica pomeriggio, con 30 persone.

Le visite proseguono anche nel prossimo weekend (23 e 24 settembre); sabato alle 15, domenica alle 10 e alle 15. Qui tutte le informazioni del caso https://www.villeaperte.info/ville-aperte/villa/393

Sabato proiezione documentario

Sabato 23 settembre alle 21 nell’auditorium del parco (via Polveriera 1, a Solaro) appuntamento invece con la proiezione del documentario “Oro Rosso. Storia dei fusari” e delle animazioni sulla flora e la fauna del Parco realizzati dagli studenti dell’Istituto Majorana di Cesano. Si tratta di una serata dedicata alle proiezioni con un documentario sulla storia del territorio e tre filmati di animazione per i più piccoli.

(foto: alcuni momenti della visita alla Polveriera)

