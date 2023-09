Nell’ultimo mese il Bitcoin (BTC) è rimasto sostanzialmente fermo – attualmente il suo prezzo è di circa 27.000 dollari, sostanzialmente fermo rispetto a 30 giorni fa – ma la sua leadership sul mercato è in aumento, mentre aumentano i rischi per il resto del settore delle criptovalute.

Il tasso di dominance del mercato del Bitcoin, che traccia la quota della più grande criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato rispetto al mercato completo degli asset digitali, è salito lunedì scorso al 50,2%, il livello più alto da un mese a questa parte e vicino al massimo da 26 mesi del 52% raggiunto alla fine di giugno.

Da un punto di vista più generale, la posizione dominante del bitcoin sul mercato ha oscillato tra il 39% e il 49% per oltre due anni, prima di raggiungere il livello del 52% a giugno, dopo che un asset manager, BlackRock, ha presentato richiesta per un ETF spot sul BTC, alimentando le speranze di un massiccio afflusso verso questo asset.

Ma anche se il prezzo del Bitcoin è rimasto praticamente invariato negli ultimi tempi, nonostante la risalita della dominance, ciò offre agli investitori l’opportunità di esplorare alcuni promettenti token ispirati al Bitcoin, noti come “cloni” che potrebbero potenzialmente navigare controcorrente.

Bitcoin BSC, il clone di BTC più trendy oggi

Recentemente, Bitcoin BSC (BTCBSC) è entrato a far parte della sfera delle criptovalute e ha rapidamente raccolto un’attenzione notevole all’interno della community. Si tratta di un’iniziativa che non solo ricalca la storia del Bitcoin, ma ne aumenta anche le funzionalità, riscuotendo in pochi giorni un notevole successo.

Gli investitori hanno la possibilità di acquistare il BTC ai prezzi del 2011, quando il suo valore era inferiore al dollaro. Da notare il suo utilizzo della Smart Chain di Binance, che si avvale del meccanismo proof-of-stake (PoS), più sostenibile dal punto di vista ambientale, rispetto al Proof-of-Work (PoW), che consuma molte più risorse.

È importante evidenziare che questo nuovo progetto non è solo una mera copia del Bitcoin, ma rappresenta un’iterazione di nuova generazione di questo prezioso asset. Gli ingenti investimenti effettuati durante la fase di prevendita sottolineano la fiducia degli investitori nella visione del progetto.

Nonostante il concetto possa apparire semplice, è lecito chiedersi perché non sia stato sviluppato in precedenza. Tuttavia, si tratta di una caratteristica del mercato delle criptovalute: molte idee rivoluzionarie emergono di colpo, prendendo d’assalto il mercato da un giorno all’altro. Bitcoin BSC sembra destinato a essere uno di questi progetti rivoluzionari.

BTCBSC: già 3 milioni di dollari raccolti in prevendita

Durante la fase di prevendita, il token BTCBSC è in vendita al prezzo di 0,99 dollari, con un soft cap di 3,96 milioni di dollari. Al momento della pubblicazione, ha già accumulato 3 milioni di dollari.

Il 69% dell’offerta totale di BTCBSC è destinato alle ricompense per lo staking, che saranno distribuite in un periodo di ben 120 anni, in linea con il calendario finale del mining di Bitcoin nel 2140. Inoltre, il pool di staking aderirà al programma di creazione dei blocchi di Bitcoin, assicurando agli investitori di ricevere le ricompense ogni 10 minuti. Questo non solo assicura la stabilità del prezzo del token post-lancio, ma fornisce anche un’interessante fonte di reddito passivo.

Il pool di staking di Bitcoin BSC offre un rendimento percentuale annuo (APY) del 172%. Anche se questa percentuale diminuirà gradualmente con l’aumento della partecipazione allo staking, le ricompense saranno comunque superiori allo standard del settore, che va dal 3% al 5%.

Questi vantaggi si stanno rivelando troppo allettanti per essere ignorati, il che spiega perché la prevendita ha già raccolto 3 milioni di dollari. È solo questione di tempo prima che la prevendita raggiunga la massima capacità. L’hard cap è fissato a 6,125 milioni di dollari.

Certo, si potrebbe pensare di entrare nel giro delle ricompense per lo staking in un secondo momento, ma l’entità dei premi ottenuti in quel momento rispetto a quelli ottenuti ora non sarebbe paragonabile.

Conclusione

Appare chiaro che Bitcoin BSC, se confrontato con altri esempi del settore, si sta affermando come un nuovo modello di investimento.

Evidentemente anche gli investitori condividono questo sentimento, poiché hanno investito con entusiasmo nella prevendita di BTCBSC, desiderosi di cogliere da subito i vantaggi di questa nuova era del mercato delle criptovalute.

SCOPRI BTCBSC