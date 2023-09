LOMAZZO – Incontro con Vittorio Sgarbi a Lomazzo, per una “Lectio Magistralis”: “Scoperte e rivelazioni. Caccia al tesoro dell’arte”. L’evento è previsto venerdì 22 settembre alle 20.30 al teatro Rocchetta di via Rocchetta. Ingresso 20 euro, registrazione su www.lomazzo.eu oppure mediante il link: https://bit.ly/lomazzo22set23.

Caccia al tesoro dell’arte – Vittorio Sgarbi interpreta la sua missione di critico d’arte come un’appassionata, e inesauribile, ricerca di bellezza. Una bellezza che si mostra spesso evidente, riconoscibile, documentata, e chiede solo di essere raccontata. Ma accade talvolta che essa, al contrario, rimanga celata: perché nascosta in luoghi remoti e meno battuti, oppure annebbiata da attribuzioni frettolose e clamorosi abbagli, o ancora semplicemente dimenticata nel corso del tempo. Il critico si fa allora esploratore, detective, cacciatore di capolavori perduti. L’occhio del critico restituisce così un patrimonio di bellezza finora sconosciuto.

Vittorio Sgarbi è un noto critico e storico dell’arte, ha ricoperto altresì vari ruoli in settori eterogenei, come quello della politica o della televisione. Durante la sua carriera ha curato mostre sia in Italia che all’estero ed è autore di numerosi saggi come Davanti all’immagine (Bur, 1989), Lezioni private (Mondadori, 1996), Il bene e il bello (Bompiani, 2002), L’italia delle meraviglie. Una cartografia del cuore (Bompiani, 2006) e Nel nome del figlio (Bompiani 2012). Del 2014 sono Un capolavoro di Carlo Maratti. Rebecca ed Eliezer al pozzo (Lizea Arte), Il punto di vista del cavallo. Caravaggio (Bompiani) e Il tesoro d’Italia. Gli anni delle meraviglie (Bompiani). Con Michele Ainis è co-autore di La Costituzione e la Bellezza, pubblicato da La Nave di Teseo nel 2016. Nel 2018 esce Il Novecento. Vol. 1: Dal futurismo al neorealismo (La Nave di Teseo). Nel 2021 esce Ecce Caravaggio e nel 2022 Leonardo. Il genio dell’imperfezione.

Il Festival della Cultura Città di Lomazzo è una rassegna di eventi e di incontri estivi sui temi delle scienze, dell’arte, della letteratura e dell’attualità.

(foto archivio: Vittorio Sgarbi durante un precedente evento nella zona)

