Ceriano, appuntamento da oggi con la Festa di San Michele

CERIANO LAGHETTO – Al via l’edizione 2023 della Festa di San Michele che si tiene da oggi 22 a domenica 24 settembre. Si tratta della tradizionale festa patronale della frazione Dal Pozzo, allestita dal Comune in collaborazione con la parrocchia di San Vittore Martire.

Il programma

Venerdì 22 settembre

Alle 20.30: incontro di preghiera

Sabato 23 settembre

Alle 14: apertura pesca di beneficenza

Alle 14: inizio torneo calcetto a 6

Alle 14.30: open day “Braves baseball”

Alle 15: Sante confessioni

Alle 16: dimostrazione associazione “In X Aut”

Alle 19: apertura stand gastronomico

Alle 21: serata danzante

Domenica 24 settembre

Alle 9.45: Santa Messa Solenne

Alle 11: apertura “Giochiamo Insieme”- giochi per grandi e piccini

Alle 12: musica con il duo “Mario e Andrea”- intrattenimento musica classica/ napoletana

Alle 12.30: pranziamo insieme

Alle 14: proseguimento “Giochiamo Insieme”

Alle 17: grande nutella party

Alle 18: processione con la statua di San Michele per le vie della frazione

(Via della Cassinetta, via Col di Lana, via Solferino, via Adamello, via Solferino, via San Martino, via Carso)

Alle 19.30: pizzata in compagnia e stuzzichini

intrattenimento musicale con “Le note Dal Pozzo”

Alle 21: estrazione sottoscrizione a premi

Lunedì 25 settembre

Alle 20.30: santa messa per tutti i defunti della frazione

