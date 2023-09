SARONNO/SARONNESE – Come ogni inizio d’autunno torna Strasaronno, la più famosa manifestazione podistica aperta a tutti e organizzata dalla fondazione CLS Sport, quest’anno con un nuovo percorso e tante novità.

Venerdì 22 settembre

LAZZATE – L’associazione “Borgo in festa” propone, per un intero fine settimana, la sagra della patata arrivata alla sua 18° edizione con servizio ai tavoli, posti al coperto, intrattenimento tutte le sere sotto la tensostruttura di piazza Giovanni XXIII. Maggiori informazioni al sito internet www.lazzate.com.

CERIANO LAGHETTO – Torna la “Festa di san Michele”: la tradizionale festa patronale della frazione di Dal Pozzo realizzata in collaborazione con la parrocchia san Vittore Martire. Dettagli al sito www.ceriano-laghetto.org.

SARONNO – Alle 20.45, all’auditorium Aldo Moro di viale Santuario, si tiene l’incontro “Comunicare la bellezza” con Giulio Facchetti, noto linguista e glottologo, professore ordinario di linguistica e semiotica all’università degli studi dell’Insubria di Varese-Como e Alessandra Vicentini, professoressa di inglese nel medesimo ateneo. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti, informazioni dettagliate al sito internet www.festadellafilosofia.it.

Sabato 23 settembre

SARONNO – Alle 20.45, al teatro Giuditta Pasta di via I Maggio, va in scena “Sogni” con “I Legnanesi” per la regia di Antonio Provasio. Replica domenica 24 settembre alle 15.30, informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

LIMBIATE – Alle 21, al teatro comunale di via Valsugana1 , l’associazioe White Mathilda presenta lo spettacolo musicale “Il mondo che vorrei – I giovani e la musica contro la violenza” giunto alla 4° edizione. Informazioni al sito internet www.comune.limbiate.mb.it.

SOLARO – Alle 21, in villa Borromeo d’Adda in via Mazzini 60, la Chiasso Swing Orchestra propone “Musica in Villa” un concerto di musica jazz, swing e blus cdiretto dal maestro Paolo Corneo. Informazioni al sito www.villeaperte.info/eventi/evento/8646.

Domenica 24 settembre

SARONNO – Torna la 10° edizione della Strasaronno con un nuovo percorso. Partenza da via don Volpi 10 alle 9.15 e alle 9.30 per la “Family run”. Iscrizioni al sito www.strasaronno.it.

SARONNO – Dalle 16.30, per le vie del centro storico, il corpo musicale cittadino in collaborazione con la pro loco propone la 27° rassegna musicale di fine estate. In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.

SARONNO – Ultimo giorno per visitare, alla sala Nevera di casa Morandi, la mostra “Il volto della bellezza, l’anima nascosta”. Orari e informazioni dettagliate al sito www.comune.saronno.va.it.

BOVISIO MASCIAGO – Tornano le visite guidata all’ottocentesca villa Zari. Informazioni e prenotazioni al numero 3665901468, anche via Whataspp e Telegram.

MONZA – Fino al 5 novembre, all’Orangerie di villa Reale, sarà possibile visitare la mostra “Banksy paiting walls”. Informazioni al sito internet www.reggiadimonza.it.

Abbiamo dimenticato qualche evento? Hai altre proposte da segnalare?

Scrivici a [email protected] e lo aggiungeremo subito