SARONNO – Il maltempo cancella tutti gli eventi del sabato mattina saronnese. “Le previsioni meteo per la mattinata di domani 23 settembre non sono favorevoli – spiega l’Amministrazione comunale con un nota sui social – Insieme agli organizzatori della biciclettata per famiglie e dello spettacolo teatrale alla Cascina delle Vigne, l’Amministrazione comunale ha quindi deciso di rinviare a domenica 8 ottobre tutte le iniziative previste, compresa l’inaugurazione dello skate park al Matteotti. Nei prossimi giorni sapremo darvi i dettagli della nuova mattinata di festa”.

Gli eventi erano tutti inseriti nella Bike week iniziata lo scorso fine settimana dall’Amministrazione comunale nell’ambito della settimana per la mobilità sostenibile.

