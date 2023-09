CASTELSEPRIO – “Il Castrum di Castelseprio e il Monastero di Torba sono luoghi che raccontano la storia longobarda della nostra terra e rappresentano un’importante attrattiva turistico-culturale. Regione Lombardia è attenta alla valorizzazione di questi tesori straordinari”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, a margine della visita dell’altro giorno al parco archeologico di Castelseprio nel Varesotto, che dal 2011 fa parte del sito Unesco seriale “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.c.)”. Presenti anche il sindaco di Castelseprio, Silvano Martelozzo, e gli archeologi Alexandra Chavarria Arnau e Gian Pietro Brogiolo.

“Si tratta di siti – ha proseguito Caruso – di grande valenza storico-culturale, autentici gioielli per il territorio della provincia di Varese e di tutta la Lombardia. Ringrazio inoltre il Fai per l’accoglienza e per la collaborazione”.

(foto: alcuni momenti della visita dell’assessore regionale Francesca Caruso)

23092023