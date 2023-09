Softball, gemellaggio Caronno-Forlì alla finale scudetto: lo spettacolo del tifo

CARONNO PERTUSELLA – Il maltempo non ha fermato gli appassionati del softball che ieri pomeriggio e sera hanno riempito lo stadio di Bariola per il primo atto della finale scudetto, le Italian softball series 2023 fra le locali della Rheavendors Caronno e Forlì. Sugli spalti tifoserie che hanno rinsaldato un gemellaggio che dura da tanti anni, con gli ultras che hanno cantato ininterrottamente sostenendo entrambe le squadre: è andata meglio a quella romagnola che ha vinto entrambe le gare in programma, 8-0 e 4-0 ipotecando il proprio sesto scudetto. Si gioca al meglio delle cinque partite e la serie proseguirà sabato prossimo a Forlì.

A Bariola il prologo degli incontri è stata anche la bella coreografia sugli spalti, dove è stata srotolata una enorme bandiera.

