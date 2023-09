SARONNO – Prestigioso evento per il fondatore e presidente dei Giovani monarchici, il saronnese Simone Balestrini, che nei giorni scorsi è stato ospite in Francia di Chateau de La Ferte-Imbault per una festa in custome d’epoca. Un vero e proprio ballo in custome, intitolato “Forgetten kingdoms”, con tanti rappresentanti della nobilità europea.

Evento straordinario

Si è trattato di un evento davvero straordinario, in una dimora storica bellissima: tanti i partecipanti, ad accoglierli anche spettacolari giochi di luce e non è mancato lo spettacolo pirotecnico.

(foto: Simone Balestrini al ballo in costume in Francia, e due momenti della spettacolare serata che si è tenuta nei giorni scorsi al castello di La Ferte)

