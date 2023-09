SARONNO – Anche Villa Gianetti apre le porte ai visitatori in occasione della manifestazione “Ville aperte”. Sabato 30 sarà possibile, in diverse fasce orarie: alle 11 partirà il primo gruppo della giornata, a seguire il gruppo delle 14.30 e, per ultimo, delle 16.30.

Ogni visita avrà una durata massima di un’ora e mezza.

All’interno di Villa Gianetti vi saranno delle bacheche relative ad un’ulteriore mostra curata da Giuseppe Nigro sugli archivi saronnesi, aperta dal 23 al 30 settembre. Oltre all’architettura, si ricorda che all’interno della villa sono custodite la collezione museale su Giuditta Pasta nata a Saronno nel 1797 e il centro studi sulla corrente pittorica del “Chiarismo” dedicato al pittore saronnese Francesco De Rocchi (1902-1978).

