SARONNO – Si è tenuta ieri l’iniziativa “Idee in corso”, presenti 57 associazioni con stand, spettacoli ed intrattenimento per grandi e piccoli, la manifestazione si è sviluppata dalle 10 alle 18 circa nel centro storico (corso Italia, piazza volontari del Sangue, piazza Libertà) e Villa Gianetti.

L’impressione visiva del pomeriggio è che rispetto a due settimane fa con “Sport al centro”, i presenti fossero di meno, ma ciò non ha fermato o scoraggiato le manifestazioni pomeridiane delle principali vie cittadine, tra i balli di Danzarte Studio, agli scacchi giganti di Scacchisaronno all’esposizione fotografica di Gruppo fotografico Agorà Saronno.

Al centro di Piazza Libertà, particolare apprezzamento è stato manifestato durante l’esibizione delle “Radiose” dal palco allestito da Radiorizzonti, da cui poi intorno alle 16.30 circa, ha avuto luogo anche un intervento del sindaco Augusto Airoldi, che ha ringraziato le associazioni presenti per il loro impegno e per le attività di volontariato da loro svolte. Il primo cittadino ha altresì posto l’accento sulla concomitanza con la giornata internazionale del Dono (4 ottobre): “Una giornata che deve far riflettere sull’importanza del dono, che non è solo donare dei soldi, i volontari donano il loro tempo, affinché noi possiamo fruire di qualcosa di bello. Un dono può essere qualsiasi cosa quindi, da mettere a disposizione di altri.”

È intervenuta anche l’assessore alla cultura e vicesindaco Laura Succi, partecipante attiva della giornata con Unitre che ha posto l’accento sull’importanza del volontariato, e sul ricambio generazionale all’interno delle associazioni: “Tutte le associazioni hanno tantissimo bisogno di giovani che entrano nelle associazioni e che le sconvolgano”

Ha chiosato l’intervento il sindaco ringraziando gli uffici comunali e riservandosi un intervento sulla polemica in corso sugli eventi estivi e i relativi costi. “Costano un po’ di più di quelli organizzati in precedenza senza il rispetto delle normative di sicurezza, ma noi siamo contenti di organizzare questi eventi in questo modo per tutelare la salute e la sicurezza dei nostri cittadini.”

