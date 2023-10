TRADATE – Dopo Doccia uscito a luglio, Amica tossica è il nuovo singolo di Tommi E.G.O., arrivato venerdì 29 settembre. Tommi E.G.O. è il nuovo progetto di Tommi e Gli Onesti Cittadini, con la direzione artistica di Danti (Two Fingerz), una collaborazione iniziata nel 2021 grazie al singolo Noi facciamo (feat. J-Ax) e che porterà all’uscita dell’EP Vita selvaggia il prossimo 13 ottobre.



Amica tossica è un brano veloce e divertente che prende spunto dalle sonorità punk rock care all’artista, già noto come frontman delle Porno Riviste, per proporre un rock elettrizzante e adatto a tutte le orecchie, merito anche di strofe e ritornello travolgenti che restano immediatamente impressi nella mente.



“Cosa vogliamo veramente? La luce… ovvio… che illumini, semplifichi e renda gioco ciò con cui non riusciamo a giocare. Che ci tolga i dubbi e renda sicuri i nostri passi cancellando l’ombra dell’apatia dalla strada che si snoda davanti. Ma lui no, lui vuole di più, il pazzo del mio assistito… «Un flash di luce», l’esagerazione, l’illuminazione definitiva”, il criptico messaggio di E.G.O. a proposito del brano.



Amica tossica è su Spotify: https://open.spotify.com/track/0fo4F5xok3ZC0ORngAyh4P?si=fc207ad36f524f0a

02102023