GERENZANO – Le grandinate del mese di luglio che si sono abbattute sul comune di Gerenzano non hanno risparmiato nemmeno la sede del corpo musicale Santa Cecilia. Sono stati tanti i danni per i privati oltre che per gli spazi pubblici. Sulla vicenda e il profondo segno lasciato nella comunità le parole del presidente Paolo Andrea Vanzulli e del suo consiglio direttivo.

“Un luogo non è mai solo “quel” luogo: quel luogo siamo un po’ anche noi. Quello che per tanti anni è stata la casa della banda, la sede delle sue attività, il punto di ritrovo prima di un servizio, lo spazio di incontro di musicanti e majorettes, di volontari e sostenitori, così come negli anni è stato conosciuto e vissuto non esiste più.

A seguito dei forti temporali e delle grandinate che, sul finire del mese di luglio, hanno colpito il comune di Gerenzano, anche il Corpo Musicale cittadino si è trovato costretto a fare i conti con gli ingenti danni subiti alla propria sede e si è reso necessario sgomberare i locali di proprietà della Curia che da quasi cinquant’anni ospitano la banda di Gerenzano.

In questi giorni musicanti, majorettes e sostenitori stanno mettendo in salvo il tanto materiale presente all’interno della sede: le fotografie che raccontano la storia degli oltre 100 anni del corpo musicale, l’archivio delle parti, gli strumenti, le divise e i tanti documenti che testimoniano passato e presente di questa associazione.

Non è stato facile prendere atto di quanto avvenuto, reinventare modi, spazi e tempi per non fermare le proprie attività, per dare voce e fiato alla voglia di andare avanti, nonostante tutto. E così, le consuete prove del venerdì della banda, gli allenamenti delle majorettes e le lezioni della scuola allievi si svolgono negli spazi rimasti agibili sul territorio comunale o fuori paese, ospitati da altre realtà bandistiche che hanno prontamente e sensibilmente risposto al bisogno di avere di nuovo un luogo dove potersi riunire e ritrovare.

L’augurio del corpo musicale è poter tornare a rivivere il proprio luogo, poter tornare ad avere una casa, una sede, uno spazio in cui custodire la propria storia e scriverne di nuove. Nel frattempo, la banda, come avvenuto anche domenica 24 settembre al tradizionale lancio dei palloncini, non smette di stare tra la gente, tra le vie, nelle piazze e nei momenti di festa che scandiscono la vita del nostro comune continuando a fare ciò che meglio gli riesce: regalare sorrisi e momenti lieti”.

Il corpo musicale continua con le sue attività e, come riferito dal presidente Vanzulli, durante lo scorso weekend ha accompagnato il tradizionale lancio dei palloncini in occasione della festa dell’oratorio di Gerenzano.

