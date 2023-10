SARONNO – Buona partecipazione al trofeo Ugo Frigerio di marcia che si è disputato domenica in via San Giuseppe, la manifestazione organizzata dalla Osa assegnava il titolo regionale su strada femminile e maschile , per le categorie allievi e cadetti ed era l’ultima prova del Trofeo, le precedenti si erano disputate a Casalmaggiore, Scanzorosciate, Lomello, Bovisio Masciago e Rosciate.

La saronnese Anna Basilico, già campionessa regionale cadette su pista, ha vinto il titolo regionale su strada davanti alla bresciana Giulia Valseschini e alla milanese Sofia Rondelli.

Alle premiazioni, che si sono svolte in via San Giuseppe per la gara e all’oratorio di via Legnani per tutte le classifiche finali del Trofeo Frigerio hanno partecipato il sindaco Augusto Airoldi e l’assessore allo Sport Gabriele Musarò.

Il trofeo è stato vinto dall’Us Scanzorosciate davanti all’Interflumina atletica di Casalmaggiore e alla Osa Saronno, premiati nelle varie categorie gli atleti Osa: Matteo Sozzi e Mattia Monari, nella categoria esordienti, Martina Zighetti nella categoria ragazze e Anna Basilico e Rebecca Galluzzo nella categoria cadette.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione