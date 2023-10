Saronno dal 4 al 11 ottobre

La programmazione al Cinema Silvio Pellico:

Prosegue a grande richiesta THE PALACE di Roman Polaski. Racconta del Palace Hotel, un albergo di gran lusso situato all’interno di un castello degli inizi del Novecento immerso nelle montagne svizzere. La struttura ricorda un luogo fiabesco completamente ricoperto dalla neve. Per il Capodanno 2000, l’hotel si prepara ad accogliere ospiti ricchi ed eccentrici che si aspettano di trascorrere il veglione più straordinario della loro vita. Un passaggio al nuovo millennio indimenticabile.

SABATO 7 Ottobre ore 21:00

DOMENICA 08 Ottobre ore 17:30

LUNEDÌ 09 Ottobre ore 21:00

Con grande successo continua THE CREATOR un fil di Gareth Edward. Ambientato in un futuro non troppo lontano in ottica distopica, la Terra è stata devastata da una guerra combattuta dalla razza umana contro forme di intelligenza artificiale.

DOMENICA 08 Ottobre ore 21:00

Arriva al Nuovo Cinema Prealpi:

Il capolavoro di Matteo Garrone IO CAPITANO. Produzione italo-belga che racconta una fiaba omerica che racconta il viaggio avventuroso di due giovani, Seydou e Moussa, che lasciano Dakar per raggiungere l’Europa. Un’Odissea contemporanea attraverso le insidie del deserto, i pericoli del mare e le ambiguità dell’essere umano.

VENERDÌ 06 ottobre ore 21:00

SABATO 07 ottobre ore 17:30 & 21:00

DOMENICA 08 ottobre ore 15:30 & 21:00

LUNEDÌ 09 ottobre ore 21:00

Le nostre rassegne:

La Grande arte al cinema racconta i più importanti musei del mondo e le mostre più attese della stagione raccontati dalla settima arte per un’esperienza immersiva unica in esclusiva al Cinema Silvio Pellico e al Cinema Prealpi. Il prossimo appuntamento è VERMEER – THE GREATEST EXHIBITION di David Bickerstaff. Il film riporta la più grande retrospettiva su Vermeer mai realizzata nella storia.

VENERDÌ 06 ottobre – h.15:00 & 21:00 al Cinema Silvio Pellico

L’attesissima rassegna del CINEFORUM lo spettacolo comincia… da martedì 24 ottobre 2023.

