SARONNO – Ieri il turno infrasettimanale del campionato di calcio d’Eccellenza meglio di così proprio non sarebbe potuto andare per le formazioni locali, Si trattava dell’anticipo della sedicesima giornata, nel pomeriggio ha giocato l’Ardor Lazzate che in casa ha battuto l’ostico Pavia grazie ad una rete del “solito” Giangaspero. In serata il Fbc Saronno è sceso in campo al “Città di Meda” contro la formazione locale: a decidere l’esito del confronto il centravanti dei biancocelesti, Artaria, che appena entrato in campo ha approfittato di una indecisione del portiere di casa ed ha siglato il gol-partita. Missione compiuta anche per la Caronnese che, sempre in serata, in casa ha battuto la Fc Milanese.

05102023