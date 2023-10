ROVELLO PORRO – Grande successo per le prime tre giornate di Otüberfest, più di 2000 litri di birra spillati e più di 4000 persone coinvolte nei festeggiamenti. Venerdì 29 settembre è stata aperta la festa in compagnia dei The Mcchicken show, la rocktoberband che ha coinvolto i presenti sulle note di tipiche canzoni bavaresi.

La sera successiva, sabato 30 ottobre, sono tornati, dopo il successo dello scorso anno, i Parrucconi che hanno fatto ballare tutto il pubblico presente. Infine nella giornata del 1 ottobre, si è tenuta la seconda edizione dell’Otüberfamily. La giornata è iniziata con la sfilata di rievocazione storica per le vie del paese che ha coinvolto più di 200 persone. Intervallata dalle esibizioni degli sbandieratori di Fenegrò e dalle Majorette e dalla banda di Rovello Porro, la sfilata si è conclusa all’area feste dove numerose famiglie hanno pranzato. In seguito i più piccini si sono dilettati nelle attività organizzate dai genitori e amici della scuola dell’infanzia Campi e Robbiani di Rovello Porro. Hanno imparato a riconoscere i semi e hanno scoperto i lavori di ieri e di oggi come il falegname, il maniscalco, il pasticcere e il fruttivendolo; anche i vigili del fuoco di Lomazzo hanno saputo coinvolgere tutti i bambini.

La giornata si è conclusa con la band Uakantanka che ha accompagnato la festa con il tributo a Davide Van de Sfroos.