CARONNO PERTUSELLA – La Sagra del Gorgonzola dedica una giornata alla solidarietà: domenica 8 ottobre la tradizionale manifestazione organizzata da Pro Loco nel parco della Resistenza di via Avogadro, dedicherà il proprio menù alle associazioni del territorio che saranno presenti all’evento. Il ricavato della giornata sarà dedicato all’associazione Unitalsi, per il progetto che si impegna nell’accompagnare un ragazzo disabile al mare. Durante la manifestazione le associazioni potranno salire sul palco e cogliere l’occasione per presentarsi alla cittadinanza.

Si tratta di un’iniziativa speciale che Pro Loco propone, così da poter fare solidarietà gustando i piatti della tradizione, dove il gorgonzola regna sovrano. Il menù, che i presenti potranno gustare al costo di 20 euro, comprende lasagna zola e salsiccia, crostone di polenta con Salamella e crema di zola, caffè, acqua o bottiglia di vino ogni 4 persone, o birra. Presente anche un menù ragazzi, che comprende lasagna con salsiccia, cotoletta e patatine fritte, acqua o bibita.

Per informazioni e prenotazione è possibile contattare il 3894620336.

(foto: lo scorso weekend alla sagra del gorgonzola)

