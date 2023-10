Ceriano Laghetto pensa alla Strabrollo e intanto traccia bilancio Festa cortili

CERIANO LAGHETTO – Archiviata la Festa dei cortili, il prossimo appuntamento in calendario è quello di domenica 8 ottobre con la “StraBrollo – 9′ Memorial Alex Bisaggio“, evento ludico motorio a passo libero aperto a tutti, con percorsi di 4, 6, 14 e 19 chilometri.

La settima edizione della “Festa dei cortili”, domenica scorsa per le vie centrali di Ceriano Laghetto, ha riscosso un grande successo, coinvolgendo tantissime persone nei diversi momenti allestiti in centro durante la giornata, per arricchire il tour enogastronomico attraverso i cortili su cui si fonda l’intera manifestazione. Oltre 800 i posti a disposizione per il tour che sono andati esauriti, certificando il successo della formula ormai consolidata con piatti della tradizione popolare accompagnati da vini di qualità. Suggestivi gli allestimenti all’interno dei cortili del centro storico curati dai diversi gruppi e associazioni che hanno curato il servizio. Nel corso della giornata poi hanno riscosso grande interesse e apprezzamento anche la sfilata degli abiti di maglieria in piazza Diaz a cura di “Laboratorio maglieria artigianale Novilia”, la visita guidata alla galleria d’arte del maestro Miro Persolja, le dimostrazioni di utilizzo del metal-detector a cura dell’associazione “Metaldetector” all’interno del Giardinone, che hanno portato alla luce tanti curiosi “reperti” e poi ancora le mostre, le esposizioni, le bancarelle.

“E’ stata una giornata davvero molto intensa, ricca di iniziative e partecipata – commenta l’assessore alla Cultura, Romana Campi. Voglio ringraziare in maniera speciale tutte le persone che hanno collaborato per la buona riuscita di questo evento che si caratterizza come uno degli appuntamenti di maggiore successo della nostra programmazione. Un ringraziamento va ai giovani della neonata associazione C-Lake che si sono presentati al pubblico in questa occasione, impegnandosi a portare avanti la passione per lo sci e la montagna che hanno animato per tanti anni lo Sci club i Castori a cui va ancora il nostro grazie”. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Roberto Crippa: “Grazie ad una giornata dal clima più estivo che autunnale, la 7′ festa dei cortili è stata un successo pieno. Tantissime persone, dai bambini ai nonni, hanno rallegrato i nostri cortili, che in questa occasione tornano ad essere il vero cuore pulsante di Ceriano. Rivolgo un sentito ringraziamento a tutti i volontari ma in particolare a chi per la prima volta si è impegnato nella organizzazione. E’ stato proposto come sempre un menù di ottimo livello con tante attrazioni a contorno che hanno contribuito al grande e meritato successo”.

(foto: tanta gente lo scorso fine settimana a Ceriano Laghetto per la Festa dei cortili)

06102023