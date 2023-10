SARONNO/SARONNESE – Un esordio in musica, quello del teatro comunale di Limbiate! Questa domenica alle 17 debutto con lo spettacolo musicale del cantautore Giorgio Conte dal titolo “Sconfinante”, un viaggio che ripercorre la sua lunga carriera.

Da venerdì 6 a sabato 7 ottobre

ROVELLO PORRO – L’associazione Two Generation, con il patrocinio del comune, propone la nuova edizione di “Otuberfest 2023”: degustazione di birra artigianale e musica dal vivo nella location dell’area festa di via Luini. Informazioni al numero 3516173964.

Venerdì 6 ottobre

SARONNO – Alle 20.45, al teatro Giuditta Pasta in via I° maggio, “Einstein & me” con Gabriella Greison. L’incontro si inserisce nella manifestazione “La Festa della Filosofia”, informazioni al sito internet www.festadellafilosofia.it.

SARONNO – Alle 21, nella sede dell’associazione “Le Stanze della musica” di via Padre Reina 14-16, concerto “Hammond e chitarra nel Jazz. Dalle origini ai giorni nostri”. Informazioni al sito internet www.lestanzedellamusica.org.

SARONNO – Alle 21, al cinema Silvio Pellico, torna “La grande arte al cinema” con la proiezione di “Vermeer – The greatest exhibition”. Informazioni al sito internet www.cinemasaronno.it.

Sabato 7 ottobre

SARONNO – Inaugurazione alle 10, nella palestra dell’ex Pizzigoni in via Parini 54, della 46° mostra micologica organizzata dall’associazione micologica Bresadola gruppo G. Ceriani. Informazioni al numero 3496221087.

ROVELLO PORRO – Alle 10, alla biblioteca civica di piazza Porro 19, l’assessorato alla cultura del comune propone “Pu-pazzi in biblioteca”. Evento gratuito per bambini dai 4 ai 10 anni, prenotazione obbligatoria al numero 0296750321.

SARONNO – Dalle 10 alle 11.30, con ritrovo nella palestra dell’oratorio Regina Pacis di via Roma 119, torna #ridiconme: incontri di Yoga della risata con Tiziana Azzani. Informazioni e prenotazioni all’e-mail [email protected].

CISLAGO – Alle 21, nella cornice di villa Isacchi in via Magenta 128, concerto con il gruppo Lunatics. L’ingresso è libero e gratuito, per informazioni sito internet www.associazioneculturalericercare.it.

Domenica 8 ottobre

CERIANO LAGHETTO – Torna la nuova edizione di Memorial Alex Bisaggio: camminata organizzata da Aido gruppo comunale Alex Bisaggio con la collaborazione e il patrocinio del comune. Maggiori informazioni al sito internet www.ceriano-laghetto.org.

MONZA – Fino al 5 novembre, all’Orangerie di villa Reale, sarà possibile visitare la mostra “Banksy paiting walls”. Informazioni al sito internet www.reggiadimonza.it.

LIMBIATE – Alle 17, al teatro comunale di via Valsugana 1 (in foto), “Sconfinando” spettacolo musicae con Giorgio Conte. Per informazioni si può consultare il sito internet www.teatrocomunalelimbiate.it.