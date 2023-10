SARONNO – “I responsabili provinciali delle forze dell’ordine presenti, Prefetto e Questore hanno confermato di condividere la mia richiesta: una stazione dell’importanza di quella di Saronno centro è opportuno abbia una presenza, quanto più possibile continuativa, della Polizia Ferroviaria“.

Sono le parole del sindaco Augusto Airoldi che torna, dopo la nota di ieri sera della Prefettura, sul vertice a Varese di ieri dedicato al tema della sicurezza a Saronno.

“I rappresentanti di Trenord hanno confermato i dati che vedono alla stazione di Saronno centro oltre 600 treni/giorno con 30.000 passeggeri/giorno. Si è convenuto quindi come una stazione dell’importanza di quella di Saronno centro è opportuno abbia una presenza, quanto più possibile continuativa, della Polizia Ferroviaria. I rappresentanti della polizia ferroviaria hanno rappresentato come, l’attuale organico, non consenta che una presenza saltuaria, ancorché programmata, di loro agenti a Saronno Il Prefetto, che ringrazio, si farà quindi portatore, con il competente Ministro, della necessità, unanimemente condivisa in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, di una stabile presenta di personale Polfer in stazione a Saronno”.

Ma non solo continueranno anche i controlli degli ultimi giorni della polizia di stato: “Il comandante provinciale ed il Questore hanno confermato che, le operazioni straordinarie che i cittadini saronnesi hanno notato nelle ultime settimane, conseguenti alle decisioni assunte alcune settimane or sono, sono destinate a proseguire e, se necessario, intensificarsi. Entrambi hanno tenuto a sottolineare la professionale e preziosa collaborazione fornita dalla polizia locale di Saronno in occasione di queste operazioni”.

