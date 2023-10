Annullo filatelico speciale delle Poste col circolo Tramway di Saronno per la nascita di Verdi

SARONNO – Poste italiane, in collaborazione col circolo culturale Il Tramway di Saronno, curatore dell’evento, celebra l’inaugurazione della mostra dedicata ai 210 anni dalla nascita di Giuseppe Verdi con uno speciale annullo filatelico che, nel formato tondo, riproduce la grafica realizzata da alcuni soci dell’associazione. L’appuntamento è per oggi sabato 7 ottobre dalle 8:30 alle 15 in Villa Gianetti in via Roma, 20 a Saronno.

Il Circolo Culturale Il Tramway, fondato nel 2002, nasce con lo scopo di organizzare mostre e di accogliere tutti coloro che coltivano la passione del collezionismo. La mostra, collezione di Giuseppe Porro, di carattere itinerante, raccoglie pannelli, locandine, spartiti, fotografie, francobolli, lire e molto altro legato al compositore e politico italiano.

Allo stand di Poste Italiane sarà possibile acquistare le più recenti emissioni di carte valori, insieme a folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori. Il timbro figurato, dopo l’utilizzo, sarà disponibile nei 60 giorni successivi, allo sportello filatelico di Saronno in via Varese 130, per essere poi depositato nel Museo Storico della Comunicazione di Roma.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it.

