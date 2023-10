SARONNO – Il fumo è stato tanto, anzi tantissimo, tanto da essere visibile fin fuori Saronno mentre il fuoco ha divorato la copertura del tetto. Il riferimento va all’incendio di venerdì 6 ottobre al cinema Multisala Saronnese.

LA CRONACA

Mancavano pochi minuti alle 14 quando i primi residenti si sono accorti della colonna di fumo: “E’ stato impressionante – spiega una commerciante – si vedeva il fumo ma soprattutto il fuoco ho davvero avuto paura”. (Le testimonianze dei saronnesi)

Dopo pochi minuti sul posto è arrivata la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno presto raggiunti da due autobotti da Legnano e Busto Arsizio. Presente anche la polizia locale che, con l’impegno di diversi uomini e mezzi, ha creato uno spazio sicuro intorno all’edificio e bloccato il traffico. Via San Giuseppe, dall’incrocio con corso Italia a quello con via Pola è stata chiusa alla circolazione fin alle 16. All’opera anche i carabinieri della compagnia di Saronno. Intorno alle 15 sul posto mentre il fumo si diradava è arrivato anche il sindaco Augusto Airoldi: “Devo dire che innanzitutto è doveroso un plauso per il personale del pronto intervento, dai vigili del fuoco alla polizia locale, che si sono prodigati per gestire l’emergenza in modo da evitare rischi per i saronnesi. Al momento è presto per una conta dei danni e anche per parlare di cause ma almeno non ci sono stati feriti tra gli operai che erano al lavoro sul tetto”. La situazione è tornata alle normalità intorno alle 16 quando i mezzi hanno lasciato la stretta via Solferino accanto al retro del cinema da dove sono state “attaccate” le fiamme una volta ultimate le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza.

LA RICOSTRUZIONE

Secondo una prima ricostruzione l’incendio sarebbe partito dal tetto dove erano in corso alcuni lavori per il rifacimento della copertura. Da una prima stima avrebbe riportato danni la copertura del tetto ma ovviamente saranno effettuati ulteriori rilievi da parte dei vigili del fuoco e dei tecnici comunali nelle prossime ore.

