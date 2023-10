SARONNO – Si terrà domani domenica 8 ottobre la biciclettata per famiglie, organizzata della Fiab Saronno ciclocittà con il patrocinio del Comune che, inizialmente, si sarebbe dovuta svolgere sabato 23 settembre come evento conclusivo della “Saronno bike week”.

Nonostante il rinvio a causa del maltempo, il programma rimarrà comunque invariato, infatti il ritrovo è sempre previsto per le 9.30 in piazza Libertà. La prima sosta si effettuerà al rinnovato skate park di via Da Vinci (al Matteotti) per consentire un piccolo momento di riposo, mentre la tappa finale del giro sarà la Cascina della vigna in via Togliatti (ex Cascina Paiosa, al parco Lura), dove alle 11.30 si terrà un monologo teatrale, adatto anche ai più piccoli, dedicato ad Alfonsina Strada, unica donna che abbia mai partecipato al Giro d’Italia. Sempre in Cascina, attenderanno i partecipanti un rinfresco e una merenda per i piccoli ciclisti.

La pedalata è adatta a tutti, adulti e bambini, infatti buona parte del percorso sarà effettuato su piste ciclabili, e rappresenterà un’ottima occasione per trascorrere insieme una mattinata per le vie di Saronno.

(foto d’archivio)

