Calcio Eccellenza Oltrepò-Fbc Saronno, Tricarico: “Consapevolezza della nostra forza”

BRONI – L’Fbc Saronno vince superando di misura nello stadio comunale di Broni i padroni di casa dell’Oltrepò con una grandissima prestazione dell’intera squadra.

La rete della vittoria arriva poco prima del finale del primo tempo con Pontiggia del quale l’allenatore ricorda la sua assenza nelle precedenti giornate causa infortunio. Grazie alla vittoria di oggi pomeriggio a Broni, il Saronno sale a 9 punti avvicinandosi alla zona alta della classifica e blocca l’Oltrepò a 13 punti che perde il primo posto venendo scavalcata dal Calvairate a 16 punti e dal Casteggio a 14.

Nel post partita l’allenatore dell’Fbc Saronno Danilo Tricarico si è espresso ai nostri microfoni in merito al match odierno: “le prestazioni si analizzano a prescindere dal risultato, anche con l’Ardor Lazzate i giocatori hanno fatto un’ottima prestazione”. Prosegue l’allenatore: “oggi i ragazzi hanno iniziato a prendere consapevolezza di quanto possa essere forte la squadra che oggi ha dimostrato una bella prova di maturità”. Tricarico conclude infine affermando che “questo è solo l’inizio per una squadra che può andare fino in fondo“.

OLTREPO’ FBC – FBC SARONNO 0-1

OLTREPO’ Fbc (4-3-3): Guerci; Gasparetto (15’ st Chiellini), Lorusso (38’ pt Gabrielli), Bartoli, Villoni; Cavallotti (1’ st Ferraro), Modotti, Vincenzi (21’ st Speroni); Aguilera (24’ st Florencianez), Franchini, Vaglio. A disposizione Masotino, Nunez, Monaco, Felice. All. Mastrolonardo.

Fbc SARONNO (4-1-3-2): Vinci; D’Onofrio (26’ st Sardo), Bello, Di Noto, Torriani; Lofoco; Proserpio, Sala (45’ s.t. Lorusso), Hassan (36’ st Bruzzone); Pontiggia (18’ st Rudi), Artaria (30’ st Citterio). A disposizione Bertolotti, Meroni, Bredice, Martini. All. Tricarico.

Arbitro: Polizzotto di Palermo (Ravelli di Bergamo e Toniutto di Como).

Marcatore: 40’ pt Pontiggia (S).

08102023