SARONNO – Un sentito ringraziamento pubblicato su Facebook, in particolare sul gruppo “Sei di Saronno se” arriva al comando di polizia locale per aver fornito assistenza ad un automobilista in difficoltà e aver identificato, con una rapida ed efficace indagine, l’autore di un danneggiamento.

A raccontare l’accaduto la mamma dell’automobilista che si è ritrovato l’auto danneggiata: “Volevo ringraziare la polizia locale di Saronno, in particolare il vigile Antonio per aver aiutato mio figlio e la sua ragazza a risolvere e trovare chi, ieri sera (venerdì ndr) verso le 23.45 con una guida non controllata, gli ha danneggiato l’auto e poi è scappato. Tutto si è svolto proprio nella via davanti il Municipio. Grazie alle telecamere e al lavoro di ricerca dell’agente di polizia di turno hanno trovato l’auto, il proprietario e chi la guidava. La macchina potrà essere riparata”.

Determinante anche l’aiuto di alcuni testimoni che hanno fornito alla polizia locale alcune informazioni come il modello di auto ed anche l’orario in cui è avvenuto il danneggiamento: “Un grazie anche ad un gruppetto di ragazzi e allo straniero presenti durante l’incidente e la successiva fuga, che hanno segnalato orario e tipo di auto correttamente”.

